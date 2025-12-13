Lukašenko pomilovao 123 osobe, a SAD ukinule sankcije na beloruski kalijum – Tramp mu poslao poruku

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 osobe u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Državama, objavljeno je na Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je povezan sa njegovom pres službom. Takođe se ističe da je pomilovanje usledilo nakon što su SAD ukinule američke sankcije na beloruski kalijum.

U objavi se navodi da se to dogodilo na zahtev predsednika Bele kuće Donalda Trampa i kao odgovor na ukidanje sankcija na beloruski kalijum. Lukašenko je doneo odluku, između ostalog, i da bi stabilizovao situaciju u Evropi. Istovremeno, portparol beloruskog lidera Natalija Ejsmont objavila je da je Lukašenko juče i danas razgovarao nekoliko sati sa specijalnim izaslanikom Bele kuće Džonom Kolom o situaciji u Ukrajini i Venecueli, kao i o načinima za
