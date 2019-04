Martinović (SNS): Odlažemo štrajk glađu, ako stupe oni i mi ćemo

Beta pre 5 sati

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke(SNS) Aleksandar Martinović izjavio je danas da polanici te stranke za sada neće stupiti u štrajk glađu ali će to učiniti istog momenta ako u štrajk glađu stupe oni koji hoće nasiljem na vlast, "poslanici Dragana Đilasa", i obećao da će izdržati nekoliko puta duže od njih."Odluka je doneta posle konsultacije sa liderom naše stranke Aleksandrom Vučićem", rekao je Martinović na konferenciji za novinare u skupštini Srbije, sa koalicionim partnerima koji su podržali takvu odluku.Na pitanje da li će zamenik gradonačelnika Goran Vesić stupiti u štrajka glađu, Martinović je odgovorio da je ponosan što se zna ko je predsednik stranke i da je Vučić rekao da se za sada ne stupa u štrajk osim ako to učine predstavnici onih koji žele nasiljem na vlast.Govoreći o mogućem štrajku glađu, on je rekao i da se mora voditi računa i o zdravlju, navodeći da se poslanica Pokreta socijalista Ana Karadžić prijavila da štrajkuje iako je trudna i ima malo dete.Prema rečima Martinovića, poslanici vladajuće koalicije neće dozvoliti da se "ucenjuju legitimno izabrani predsednik države Aleksandar Vučić i vlada."On je naglasio i da će poslanici te koalicije od danas pa dok bude potrebno ostati u Skupštini kako bi je odbranili od upada i, kako je naveo, primitivizma, nasilja i povampirenog fašizmam, dodajući da se neće "dozvoliti novi peti oktobar, paljevina i pljačka"."Fašizam nikada nije imao podršku niti masovan fašistički pokret i naš narod je ponosan na antifašističku tradiciju. Mi ćemo tu tradiciju braniti dokle god to bude trebalo, branićemo od onih koji su izgubili sve izbore od 2012. godine", rekao je on.Martinović je rekao kako se nada da će oni koji su "upadali sa testerama i vešalima" da shvate da sem dijaloga nema drugog rešenja za izlazak iz ove situacije."Ako oni hoće razgovor mi smo spremni za razgovor", rekao je Martinović, napominjući da će se poslanici vladajuće koalicije odazvati na poziv na konstulacije koje je poslaničkim grupama uputila predsednica Supštine Maja Gojković.On je pozvao nadležne državne organe i ministre da rade svoj posao i omoguće građanima da se slobodno kreću i radnicima da rade na gradilištima.Prema njegovim rečima, politički protivnici traže promenu izbornih uslova iako su svi izbori od 2012. održani, kako je rekao, po pravilima tih protivnika."Nema te formule koja može da ih učini pobednicima jer nemaju podršku u narodu", rekao je Martinović, navodeći da je SNS spreman za izbore.On je rekao i da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi da se oduzme poslanički mandat predsedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju.Vesić: Samo sam odložio odluku da štrajkujem glađuZamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je njegova ranija odluka da stupi u štrajk glađu i dalje na snazi, ali da je "samo odložena"."Moja odluka da stupim u štrajk je motivisana time da skrenem pažnju na nasilje koje vrše predstavnici Saveza za Srbiju i to nad imovinom grada Beograda", rekao je Vesić na konferenciji za novinare.On je rekao da je ta odluka i dalje snazi, samo je odložena, ali da će biti u Skupštini grada sa odbornicima i da će, onog časa kada vidi da opozicija ucenjuje državu i preti štrajom glađu, istog časa i on stupiti u štrajk, jer tako želi da sačuva skupštinu.Prema njegovim rečima, svi odbornici vladajuće koalicije će stupiti u štrajk glađu ako opozicija nastavi da ucenjuje državu."Pozivam ih (opoziciju) da se ne takmiče u tome sa nama. Pobedili smo ih na izborima, ne vidim razlog da ih ne pobedimo i u tome", rekao je on.On je optužio opoziciju da su za sutrašnji skup spremili nasilje i provokacije."Nasilje, teror, uništavanje gradske imovine i teranje investitora nisu politika. To je ludilo i bezumlje koje uništava naš Beograd", ocenio je on.Vesić je optužio Obradovića da je hteo da danas uđe u Skupštinu Srbije i započne štrajk glađu, a posle nekoliko sati to uradi u Skupštini Beograda kao i u nekoliko gradskih opština."To što su fašisti Obradović i njegov lider Dragan Đilas i pomoćnik Jeremić planirali, to se zove državni udar i nasilna promena izborne volje građana", ocenio je Vesić.On je naveo da je opozicija htela svoj upad i štrajk glađu da direktno prenosi "na jednoj njima naklonjenoj televiziji". Vesić nije želeo da kaže na koju je televiziju mislio.Predsednik skupštine Beograda Nikola Nikodijević kazao je da će odbornici biti tu 24 sata i obavljati svoje redovne poslove.