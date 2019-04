Vučić: Protest opozicije u Beogradu proteći će u miru

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je "gotovo siguran" da će današnji protest opozicije u Beogradu proteći u miru.On je gostujući na televiziji Pink kazao da je i dalje pod utiskom napada kojima su prema njegovim rečima bili izloženi odbornici Srpske napredne stranke u Paraćinu i u opštini Stari grad."To nije Strari grad, to je neka, ne smem da kažem kakva mafija, dok ne odgovore nadležni organi. Oni su pokazali svoje pravo nasilno i antidemokratsko lice", rekao je Vučić.Vučić je kazao da će vlast opoziciji čestitati posle današnjeg protesta."Evo, svaka vam čast, ogromni su vam rezultati. Veoma ste nas ugrozili, noćima nismo mogli da spavamo. Ako možete da produžite još sedam dana da sebi snizite rejting i to je sve", rekao je Vučić.Prema njegovim rečima opozicija može da postavi tri-četiri šatora, maltretira Beograđane i prlja Beograd."Neće oni ništa da zauzmu, nikakve institucije, biće sklonjeni", poručio je on.Veliki protest opozicije "Svi kao jedan - Jedan od pet miliona" biće održan danas u 15 sati ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.Želim da Srbija i u narednom periodu bude najsnažnija u regionuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da želi da i u narednom periodu Srbija bude najsnažnija u regionu po visini plata i penzija i da napredak može da koči samo situacija na Kosovu.On je naveo da bez obzira na sve veruje u snagu seljaka i domaćina."Za razliku od opozicije imam nešto čime ću da se ponosim, kao što su fabrike i radna mesta. Iza njih su ostale jedino zatvorene fabrike", rekao je Vučić za televiziju Pink.On je dodao da veruje da će ljudi po tome da ga pamte.Pozvaću narod na ujedinjenje 19. aprilaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na mitingu 19. aprila u Beogradu pozvati narod na jedinstvo i ujedinjenje jer Srbiju očekuje mnogo problema."Mi nećemo da se krijemo na mitingu 19. aprila. Nećemo da šetamo jer tako zauzimamo ulice. Mi ćemo da stojimo da pokažemo koliko nas ima. Da se izbroji svaka glava. Oni kažu da smo mi 'sendvičari', meni to ne smeta, ja volim sendviče", rekao je Vučić za televiziju Pink.On je rekao da Savez za Srbiju nema ni deset odsto podrške građana, i da "smo u problemu" ako će taj procenat da pravi problem u državi."Ispred bilo kog sela skupim više ljudi", rekao je Vučić.Vučić je naveo da je pogrešio kada nije hteo da govori o broju ljudi na protestima i da će od sada to raditi, kako ne bi bilo prevare.On je dodao da ima dobrih ljudi koji su protiv vlasti, ali i onih koji su zavedeni i koji su poverovali u laži da može da se živi bez rada."Saslušaću narod da čujem šta imaju protiv. Hoću to da promenimo", rekao je Vučić.Vučić je rekao da će danas "ceo dan biti na svom radnom mestu".Vučić pozvao Željka Mitrovića na miting 19. aprila u BeograduPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas će na mitingu u kampanji "Budućnost Srbije" u Beogradu 19. aprila biti oko 130.000 ljudi, da će nastupiti mnoge muzičke zvezde i pozvao vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića da gostuje takođe."I đ Žeks, ako bude hteo da se pridruži kod nas je dobrodošao", poručio je Vučić i dodao da će Mitrović na mitingu napraviti "karnevalsku atmosferu sa svojim prijateljima".Vučić je gostujući na televiziji Pink kazao da ne želi da odgovara na zahteve opozicije jer on nije "fontana želja"."Mi nismo fontana želja koja će da ispunjava njihove želje", poručio je Vučić.On je kazao da na mitingu koji će organizovati u Beogradu neće biti nikakvog nasilja za koje je optužio opozicioni Savez za Srbiju."Tu nasilja nikakvog neće biti, nećemo nikoga da opkoljavamo, ni u čije kuće nećemo da ulazimo, znakove nećemo da čupamo", rekao je on.Vučić je kazao da će 27 muškaraca koji su peške krenuli sa Kosova i Metohije na taj miting biti pored njega na bini i obratiti se okupljenim građanima."Da nisam predsednik i ja bih došao u majici 'I ja sam sendvičar' iako sam završio sve škole, ali pošto sam predsednik Republike doći ću u odelu", rekao je Vučić.On je dodao da je gostujući na TV Pink podigao gledanost i rejting toj televiziji i kazao da voli Radio-televiziju Srbije jer kako je ocenio "imaju pristojan program".