Vučić: Ne smeta mi kad kažu da smo sendvičari, ja volim sendviče

On je rekao da Savez za Srbiju nema ni deset odsto podrške građana, i da „smo u problemu“ ako će taj procenat da pravi problem u državi. „Ispred bilo kog sela skupim više ljudi“, rekao je Vučić. Vučić je naveo da je pogrešio kada nije hteo da govori o broju ljudi na protestima i da će od sada to raditi, kako ne bi bilo prevare. Protest „Svi kao jedan – Jedan od pet miliona“ (UŽIVO) On je dodao da ima dobrih ljudi koji su protiv vlasti, ali...