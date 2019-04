Beogradski maraton zatvara više od 50 ulica, skoro 90 linija menja trase: Pogledajte kako će saobraćati tramvaji, trolejbusi i autobusi, a evo i kada će se saobraćaj normalizovati

Više od 80 gradskih linija biće izmenjen danas zbog maratona koji će se održati u Beogradu, a za saobraćaj će biti zatvoreno više od 50 ulica, kako u centru grada, tako i delovi Novog Beograda i Zemuna. Izmene tramvajskih linija Linija 2L Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova i od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova u ulici Karađorđeva. Od 09.00 časova do 12:00 časova, vozila...