Najbolji tim lige, Milvoki, je pobedom otvorio seriju. Baksi nisu imali problema protiv Detroita, 24 poena, 17 skokova Adetokumba, čak sedam igrača domaćih je bilo dvocifreno. Bila je to igra mačke i miša, Milvoki je već posle prvog perioda bio na +20, a sav posao je završen do poluvremena. Prednost je rasla, gosti bez Grifina, u žurbi su promašivali, stigli i do -41, nikakve borbe nije bilo, a na kraju je isključen Dramond. Sledeći meč je...