Porodica Pino daje 100 miliona evra za obnovu katedrale Notr Dam

Porodica francuskih industrijalaca Pino, koja predsedava grupom Kering, izdvojila je 100 miliona evra za obnovu katedrale Notr Dam u Parizu, izjavio je generalni direktor Keringa Fransoa-Anri Pino. "Ova tragedija pogada sve Francuze i sve one kojima je stalo do duhovnih vrednosti... Svako želi da što pre oživi ovaj dragulj našeg nasleda", navodi se u saopštenju Pinoa, koji je na celu porodicnog holdinga osnovanog 1963. godine. On je naveo da...