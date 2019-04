Vučić najavio na skupu karnevalsku atmosferu

Vučić je novinarima u Predsedništvu kazao da moli građane što će blokirati grad na jedno posle podne i dodao da se to neće ponoviti. „Ovo je sutra i to je demorkatija i molim ljude da nam zbog toga oproste, mi ih posle nećemo maltretirati. Oni nisu dosli zbog jedne partije i mene, oni su došli zbog budućnosti Srbije, znaju ko se za nju najviše bori“, kazao je Vučić. On je kazao da će na mitingu pozvati na ujedinjenje, ali ne političko jer to...