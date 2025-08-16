"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se povodom nemira u toku protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.

Kako je naglasio na samom početku, i večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike u Beogradu. - Bilo je proteseta od strane blokadera i u drugim mestima u Srbiji. Povređeno je šest policijskih službenika, a uhapšeno, odnosno dovedeno je 38 lica - rekao je Dačić. Prema njegovim rečima, demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce. - Videli ste svi, čak i na