Burni protesti u Srbiji i sinoć, privedeno 38 građana

Protesti građana nastavili su se i sinoć u brojnim gradovima u Srbiji.

Pod nazivom "Nismo vreće za udaranje" skupovi su organizovani na poziv studenata u blokadi u znak protesta zbog policijske brutalnosti tokom protesta građana u Valjevu u četvrtak uveče. Okupljanja građana su, kao i prethodnih večeri, obeležili brojni incidenti u kojima su se sukobljavali demonstranti i policija, a nekoliko povređenih učesnika zbrinula je beogradska Hitna pomoć, prenosi Beta. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je sinoć da je tokom