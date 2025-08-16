Dačić: "38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca, demonstranti došli s namerom da povrede policajce"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Dačić: "38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca, demonstranti došli s namerom da povrede policajce"
Ministar policije Ivica Dačić obratio se javnosti, nešto pre 1 sat posle ponoći povodom protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Dačić je saopštio da je 38 lica je uhapšeno, dok je 6 policajca povređeno u toku večerašnjeg protesta. - I večeras je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce - rekao je Dačić. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Euronews pre 27 minuta
"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom…

"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Blic pre 1 sat
Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

RTV pre 26 minuta
Dačić: Večeras povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Dačić: Večeras povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Sputnik pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica Dačićprotesti

Politika, najnovije vesti »

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Euronews pre 27 minuta
"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom…

"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Blic pre 1 sat
Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

RTV pre 26 minuta
Dačić: Večeras povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Dačić: Večeras povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Sputnik pre 27 minuta
Nikada se nećemo složiti ko je više kriv

Nikada se nećemo složiti ko je više kriv

Radar pre 1 sat