Dačić: "38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca, demonstranti došli s namerom da povrede policajce"

Ministar policije Ivica Dačić obratio se javnosti, nešto pre 1 sat posle ponoći povodom protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Dačić je saopštio da je 38 lica je uhapšeno, dok je 6 policajca povređeno u toku večerašnjeg protesta. - I večeras je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce - rekao je Dačić. (Telegraf.rs)