Dačić: Šest pripadnika policije povređeno sinoć, 38 lica uhapšeno

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Dačić: Šest pripadnika policije povređeno sinoć, 38 lica uhapšeno

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivcica Dačić saopštio je da je tokom sinoćnjih incidenata na protestima u Beogradu uhapšeno 38 demonstranata, a povređeno je šest policajaca.

Prema Dačićevim rečima, policija je uspostavila javni red i mir posle brutalnog napada koji se desio na njene pripadnike u Ulici kneza Miloša. "Razbijene su grupe demonstranata", rekao je Ivica Dačić na konferenciji za novinare posle ponoći. Dodao je da je u Novom Sadu napadnuta ekipa TV Informer i zbog toga su uhapšene dve osobe. On je napomenuo da "nije bilo razloga" za napad na policiju i da su demonstranti došli sa željom da se sukob desi. "Nije bilo pristalica
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Burni protesti u Srbiji i sinoć, privedeno 38 građana

Burni protesti u Srbiji i sinoć, privedeno 38 građana

Bloomberg Adria pre 2 sata
U sinoćnim protestima povređeno 6 policajaca, 38 osoba privedeno

U sinoćnim protestima povređeno 6 policajaca, 38 osoba privedeno

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Euronews pre 3 sata
Dačić: U Beogradu uhapšeno 38 lica, a u Novom Sadu dve osobe koje su napale ekipu TV Informer

Dačić: U Beogradu uhapšeno 38 lica, a u Novom Sadu dve osobe koje su napale ekipu TV Informer

Moj Novi Sad pre 3 sata
Dačić: Privedeno ukupno 38 osoba, u Novom Sadu napadnuta ekipa televizije Informer

Dačić: Privedeno ukupno 38 osoba, u Novom Sadu napadnuta ekipa televizije Informer

Radio 021 pre 3 sata
Dačić: Tokom protesta povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Dačić: Tokom protesta povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Sputnik pre 5 sati
Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Euronews pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaprotestiPolicija

Politika, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Vrelo i suvo vreme danas, promena i pad temperature od nedelje

Vremenska prognoza Srbije: Vrelo i suvo vreme danas, promena i pad temperature od nedelje

Naslovi.ai pre 45 minuta
„Strah je promenio stranu“: Gubi li Vučić građanski rat?

„Strah je promenio stranu“: Gubi li Vučić građanski rat?

Danas pre 44 minuta
SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

SRCE: Prijava protiv policijskoj komandanta zbog zlostavljanja studentkinje i pretnji silovanjem

Bujanovačke pre 24 minuta
Vučić: Samo da se ne iznenade izborima, pa da kažu da su prerano

Vučić: Samo da se ne iznenade izborima, pa da kažu da su prerano

Jugmedia pre 19 minuta
Brnabić: "Blokaderi pokazali da je njihova vizija nasilje"

Brnabić: "Blokaderi pokazali da je njihova vizija nasilje"

NIN pre 14 minuta