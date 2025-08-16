Dačić: Šest pripadnika policije povređeno sinoć, 38 lica uhapšeno

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivcica Dačić saopštio je da je tokom sinoćnjih incidenata na protestima u Beogradu uhapšeno 38 demonstranata, a povređeno je šest policajaca.

Prema Dačićevim rečima, policija je uspostavila javni red i mir posle brutalnog napada koji se desio na njene pripadnike u Ulici kneza Miloša. "Razbijene su grupe demonstranata", rekao je Ivica Dačić na konferenciji za novinare posle ponoći. Dodao je da je u Novom Sadu napadnuta ekipa TV Informer i zbog toga su uhapšene dve osobe. On je napomenuo da "nije bilo razloga" za napad na policiju i da su demonstranti došli sa željom da se sukob desi. "Nije bilo pristalica