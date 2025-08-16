Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sinoć došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike, ali da je policija uspostavila javni red i mir i razbila grupe demonstranata u Beogradu posle sukoba koji je počeo njihovim napadom na policiju u Ulici kneza Miloša. Ministar Dačić je rekao da je povređeno šest policijskih službenika i da je u službene prostorije dovedeno 38 osoba.