Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u novom izveštaju Evropske komisije najbitnije to što se, petu godinu za redom, sve države članice Evropske unije pozivaju da otvore klaster 3 u pregovorima sa Srbijom.

Brnabić je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbiji, nakon što joj je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat uručio izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u 2025. godini, rekla da je on putokaz šta Srbija treba da uradi kako bi ubrzala evropski put i punopravno članstvo u EU. "To je ono što je naš najveći cilj u ovom trenutku i želim da zahvalim ambasadoru Fon Bekeratu i misiji i ljudima u Evropskoj komisiji zato što na dnevnoj bazi
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Danas pre 9 sati
„To je za nas putokaz“: Šta je Ana Brnabić rekla nakon uručenja izveštaja Evropske komisije?

„To je za nas putokaz“: Šta je Ana Brnabić rekla nakon uručenja izveštaja Evropske komisije?

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaSkupština SrbijeEUEvropska komisijaAna Brnabićsrbijaklaster 3

Politika, najnovije vesti »

Strah od mira i papira

Strah od mira i papira

Radar pre 5 sati
Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Telegraf pre 4 sati
Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka

Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka

Danas pre 5 sati
Vučić u Briselu sa Sorensenom o konkretnim koracima ka primeni postignutih sporazuma

Vučić u Briselu sa Sorensenom o konkretnim koracima ka primeni postignutih sporazuma

Danas pre 7 sati
Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Predsednik Srbije iz Brisela: Postoji mala mogućnost da otvorimo Klaster 3 pre kraja godine

Danas pre 8 sati