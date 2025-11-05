Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u novom izveštaju Evropske komisije najbitnije to što se, petu godinu za redom, sve države članice Evropske unije pozivaju da otvore klaster 3 u pregovorima sa Srbijom.

Brnabić je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbiji, nakon što joj je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat uručio izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u 2025. godini, rekla da je on putokaz šta Srbija treba da uradi kako bi ubrzala evropski put i punopravno članstvo u EU. "To je ono što je naš najveći cilj u ovom trenutku i želim da zahvalim ambasadoru Fon Bekeratu i misiji i ljudima u Evropskoj komisiji zato što na dnevnoj bazi