ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Danas pre 6 sati  |  Beta
ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Predstavnici Zeleno levog front (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) su danas ocenili da je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama diplomatskim i birokratskim rečnikom ukazao da je Srbija oteta država od strane njenih vlasti i da je taj izveštaj jedan od najoštrijih do sada.

Oni su na konferencije za novinare u Skupštini Srbije ocenili da se iz tog izveštaja jasno vidi da je za to odgovorna vladajuća Srpska napredna stranka. Šef delegacije EU u Beogradu Andreas fon Bekerat predao je ranije danas predsednici Parlemnta Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama. Kopredsednik ZLF Radomir Lazović je kazao da je do tog izveštaja došlo nakon što je prošlog meseca u Evrpskom parlamentu u Strazburu usvojena
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Telegraf pre 1 sat
„To je za nas putokaz“: Šta je Ana Brnabić rekla nakon uručenja izveštaja Evropske komisije?

„To je za nas putokaz“: Šta je Ana Brnabić rekla nakon uručenja izveštaja Evropske komisije?

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaEUStrazburEvropska komisijaAna BrnabićRadomir Lazović

Politika, najnovije vesti »

Strah od mira i papira

Strah od mira i papira

Radar pre 2 sata
Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Brnabić: Najvažnije da je EK u izveštaju ponovo preporučila otvaranje klastera 3

Telegraf pre 1 sat
Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka

Evroposlanik Goci: Brnabić više ne deluje kao predsednica parlamenta, već kao Vučićeva portparolka

Danas pre 2 sata
Vučić u Briselu sa Sorensenom o konkretnim koracima ka primeni postignutih sporazuma

Vučić u Briselu sa Sorensenom o konkretnim koracima ka primeni postignutih sporazuma

Danas pre 4 sati
Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Osmani poverila mandat Konjufci za formiranje nove Vlade Kosova

Danas pre 5 sati