Dan za glasanje u Skupštini Srbije, poslanici odlučuju o 58 tačaka, među njima i predlog budžeta

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je juče rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je današnji dan za glasanje o svih 58 tačaka dnevnog reda.

Glasanje će početi u 10 sati, a poslanici će se najpre izjašnjavati o Predlogu zakona o budžetu za 2026. godinu. Poslanici će glasati i o setu poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, izmenama Zakona o Vojsci Srbije, o udžbenicima, otpadu, zvaničnoj statistici, faktoringu, kao i o Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, poslanici će glasati i o izmenama Zakona o državnim službenicima, platama državnih službenika i nameštenika, zakonu i nauci i