Dan za glasanje u Skupštini Srbije, poslanici odlučuju o 58 tačaka, među njima i predlog budžeta

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Dan za glasanje u Skupštini Srbije, poslanici odlučuju o 58 tačaka, među njima i predlog budžeta

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je juče rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je današnji dan za glasanje o svih 58 tačaka dnevnog reda.

Glasanje će početi u 10 sati, a poslanici će se najpre izjašnjavati o Predlogu zakona o budžetu za 2026. godinu. Poslanici će glasati i o setu poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, izmenama Zakona o Vojsci Srbije, o udžbenicima, otpadu, zvaničnoj statistici, faktoringu, kao i o Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Takođe, poslanici će glasati i o izmenama Zakona o državnim službenicima, platama državnih službenika i nameštenika, zakonu i nauci i
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Danas pre 6 sati
Brnabić odgovorila Đilasu na izjavu da se na NIS-u pokazuje da se raspala Vučićeva spoljna politika

Brnabić odgovorila Đilasu na izjavu da se na NIS-u pokazuje da se raspala Vučićeva spoljna politika

Danas pre 8 sati
Ana Brnabić optužuje opoziciju i studente da su doveli batinaše: Zašto nije došla da proveri čiji su?

Ana Brnabić optužuje opoziciju i studente da su doveli batinaše: Zašto nije došla da proveri čiji su?

Danas pre 9 sati
Niška opozicija podnosi zahtev za zabranu iskopavanja i istražne radnje u oblasti Studene

Niška opozicija podnosi zahtev za zabranu iskopavanja i istražne radnje u oblasti Studene

Južne vesti pre 1 dan
Među kandidatima za sudije Ustavnog suda Srbije i profesor kragujevačkog Pravnog fakulteta

Među kandidatima za sudije Ustavnog suda Srbije i profesor kragujevačkog Pravnog fakulteta

Glas Šumadije pre 6 sati
"Vi ste lepili pločice, dok sam ja išao u Vojnu gimnaziju": Poslanik ućutkao Gašića (video)

"Vi ste lepili pločice, dok sam ja išao u Vojnu gimnaziju": Poslanik ućutkao Gašića (video)

Pravda pre 6 sati
"Dok sam ja znao činove u vojsci, Vi ste učili kako da izvlačite fuge": Poslanik Petrović Gašiću tokom rasprave u Skupštini…

"Dok sam ja znao činove u vojsci, Vi ste učili kako da izvlačite fuge": Poslanik Petrović Gašiću tokom rasprave u Skupštini

N1 Info pre 7 sati

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetAna BrnabićVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Dan za glasanje u Skupštini Srbije, poslanici odlučuju o 58 tačaka, među njima i predlog budžeta

Dan za glasanje u Skupštini Srbije, poslanici odlučuju o 58 tačaka, među njima i predlog budžeta

RTV pre 50 minuta
OEBS izrazio zabrinutost zbog neoveravanja Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra

OEBS izrazio zabrinutost zbog neoveravanja Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra

Danas pre 4 sati
Đurić: Sastanci u SAD za jačanje odnosa, opsežan sastanak u Stejt departmentu o energetici Srbije

Đurić: Sastanci u SAD za jačanje odnosa, opsežan sastanak u Stejt departmentu o energetici Srbije

Danas pre 4 sati
CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Blic pre 5 sati
Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Danas pre 6 sati