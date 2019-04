"Nema Više rizika od rušenja": Vatrogasci napustili Notr Dam: Pravo je čudo da katedrala stoji

Arhitekte i građevinski radnici stabilizovali su oštećenu strukturu katedrale Notr dam, četiri dana posle razornog požara, rekao je portparol vatrogasne službe. On je najavio da će vatrogasci večeras napustiti taj lokalitet. "Više nema rizika da bi zidovi građevine mogli da se sruše", rekao je potpukovnik Gabrijel Plus za AP, navodeći da su vatrogasci uspeli da ohlade zidove i delove urušenog krova u katedrali. On je dodao da je "pravo čudo"...