Trajković: Vučić opstruiše istragu ubistva Olivera Ivanovića

Beta pre 10 sati

Predsednica Evropskog pokreta za Kosovo i Metohiju Rada Trajković izjavila je danas da opstrukcija u istrazi ubistva predsednika Inicijative SDP Olivera Ivanovića "dolazi direktno od predsednika Srbije Aleksandra Vučića".

"Kako drugačije da razumem. Ako vi imate predsednika države koji izlazi sa istražnim materijalom i otkriva ga javnosti u toku istrage, to je poruka onima koji su svedočili ili onima koji planiraju da svedoče da on sve odmah saznaje. Meta sam mu bila ja, povod u stvari, a suština je ležala u tome da on na indirektan način sprečava istragu", rekla je Trajković za N1.

Predsednik Srbije je nedavno na konferenciji za novinare govorio o iskazu koji je Rada Trajković dala za prištinske nadležne organe, a direktor Kancelarije za Kosovu Marko Đurić je na Tviteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan i u kome se navodi šta je u istrazi rekla.

Trajković je rekla da su mnoge Srbe, koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem, da specijalnom tužiocu daju izjavu pa između ostalih i ona.

"Na stolu specijalnog tužioca su bile sve moje izjave, iz medija uglavnom. Bilo je i lične prepiske. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na TV Hepi u Beogradu gde sam sve isto govorila - da iza zločina stoji, u smislu organizacije i logistike, mafija sa severa Kosova", rekla je Trajković.

Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je "umešan i deo službe bezbednosti Srbije".

"Ne znam da li je bezbednost Srbije koristila mafiju ili je mafija koristila bezbednost Srbije, ali je očigledno da se radilo na nekom zajedničkom projektu", smatra Trajković.

Ona je navela da je objavljeni dokument problematičan iz dva razloga.

"Prvo, jer se u toku istrage otvara dokument i to je u pravnom smislu problematično i zabranjeno. Drugo, prva strana izveštaja gde bi trebalo da bude originalan zahtev za produžavanje pritvora dvojici osumnjičenih deluje falsifikovano", rekla je ona.

S druge strane, kako je dodala, njena izjava nije problematična jer je to uglavnom ono što je i javno govorila.

Ona ističe da njena izjava nije doprinela proširenju istrage i zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima.

"Osoba koja svedoči se nalazi pod šifrom, njen identitet nije poznat", naglašava Trajković.

Ona je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zahtevati da, kad napušta teritoriju Kosova i Metohije, dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti "zbog pretnji koje dolaze od predsednika države".