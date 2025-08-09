Tenzije na severu Kosova: Jednoj osobi pritvor zbog pretnji tokom Džez festivala, druga puštena uz izrečenu kaznu

Tenzije na severu Kosova: Jednoj osobi pritvor zbog pretnji tokom Džez festivala, druga puštena uz izrečenu kaznu

Nakon današnjeg privođenja u severnom delu Kosovske Mitrovice, tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, jednoj osobi je određeno zadržavanje do 48 sati zbog navodnih pretnji, dok je druga puštena na slobodu uz izrečenu kaznu zbog verbalnog napada, potvrdili su iz takozvane kosovske policije.

Tzv. kosovska policija privela je danas popodne u severnom delu Kosovske Mitrovice najmanje dve osobe, tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, javio je TV Most. Jedan mladić je priveden jer je, navodno, dobacivao gradonačelniku Severne Mitrovice, a privedena je još jedna osoba. Pripadnici tzv. kosovske policije su napravili kordon između šetališta i spomenika caru Lazaru, a bili su prisutni i
