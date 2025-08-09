Tenzije na severu Kosova: Jednoj osobi pritvor zbog pretnji tokom Džez festivala, druga puštena uz izrečenu kaznu

Nakon današnjeg privođenja u severnom delu Kosovske Mitrovice, tokom održavanja festivala "Mitrovica International Jazz Days" koji su organizovali Albanci iz južnog dela grada, jednoj osobi je određeno zadržavanje do 48 sati zbog navodnih pretnji, dok je druga puštena na slobodu uz izrečenu kaznu zbog verbalnog napada, potvrdili su iz takozvane kosovske policije.

