Papreno šišanje: Šta je poskupelo, a šta pojeftinilo za godinu dana

Vreme pre 19 minuta
Statistički ekonomski podaci pobijaju tvrdnju o lakšem i berićetnijem životu građana Srbije. Šta je prošle godine pored frizera najviše poskupelo, a šta zaista pojeftinilo?

Da neko može samo da pucne prstima i „čudesno“ sredi privredu zemlje odavno se pokazalo kao nemoguće, ali se Aleksandar Vučić krajem leta nameračio upravo na ovaj podvig. Objavio je čitav set mera – jeftinije energente za veći broj građana, jednokratnu pomoć za penzionere, ograničenje trgovinskih marži u prodavnicama. Mesec za mesecom, statistički ekonomski podaci, čak i državnih ustanova, ipak pobijaju tvrdnju o boljem i lakšem, ali prevashodno bogatijem životu
