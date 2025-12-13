Srbija centar: Vučić posetom Nišu pokušao da zaustavi pad rejtinga, dobiće odgovor na izborima

Srbija centar: Vučić posetom Nišu pokušao da zaustavi pad rejtinga, dobiće odgovor na izborima

Stranka Srbija centar ocenila je danas da poseta predsednika države Aleksandra Vučića Nišu "neće promeniti činjenicu da je jug Srbije suočen sa ekonomskim padom, zatvaranjem fabrika i egzodusom stanovništva" i da građane "više ne može da obmanjuje praznim pričama".

Potpredsednik stranke i poslanik Slobodan Petrović, je, u obraćanju članostvu iz Leskovca, naveo da je Vučić pokušao da uspori "dalji pad posrnulog rejtinga" jer mu je jasno da su građanima "novčanici sve tanji, a poslovi nesigurni". "Prema procenama sindikalnih organizacija, samo u ovoj godini od 4.000 do 5.000 ljudi u južnoj Srbiji ostalo je bez posla, a talas zatvaranja fabrika se nastavlja. Ove fabrike nisu bile lokalni razvojni projekti, većina su bili pogoni
