Petrović (SRCE): Jug Srbije je zapostavljen, Vučiću jasno da gubi podršku južnjaka

Bujanovac, 13. decembar 2025. – Slobodan Petrović, potpredsednik Srbija centra (SRCE) i narodni poslanik iz Vranja, izjavio je na sastanku sa članstvom i tribini u Leskovcu da Vučićeva višednevna poseta Nišu neće promeniti činjenicu da je jug Srbije suočen sa ekonomskim padom, zatvaranjem fabrika i egzodusom stanovništva. “Zatvaranje fabrika i nepostojanje stabilnih radnih mesta dovode do kontinuiranog iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi. To su rane koje se neće