Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri…

Vozačima se savetuje oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putu, a koja je najgušća u nizijama, gde su i kolovozi klizavi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda i skijaške sezone. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na Batrovcima čekaju dva sata na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.