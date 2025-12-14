Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri

Kurir pre 45 minuta
Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri…
Vozačima se savetuje oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putu, a koja je najgušća u nizijama, gde su i kolovozi klizavi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda i skijaške sezone. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na Batrovcima čekaju dva sata na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSsaobraćajGranični prelazmagla

Regioni, najnovije vesti »

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri…

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri

Kurir pre 45 minuta
Jeleni se vratili na sever Srbije posle 60 godina, ima ih više od 100, dolaze i do naselja gde su ljudi

Jeleni se vratili na sever Srbije posle 60 godina, ima ih više od 100, dolaze i do naselja gde su ljudi

Kurir pre 30 minuta
AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 6 sati
KUD „Abrašević“ organizuje novogodišnji koncert

KUD „Abrašević“ organizuje novogodišnji koncert

Prokuplje press pre 1 dan
Radnički i Javor podelili bodove na „Čika Dači“

Radnički i Javor podelili bodove na „Čika Dači“

RTK pre 1 dan