AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.

U saopštenju piše i da se povremeno pojačan saobraćaj može očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda, a naročito ka Kopaoniku. AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni samo na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije.