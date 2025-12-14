AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle
Danas pre 7 sati | Beta
Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.
U saopštenju piše i da se povremeno pojačan saobraćaj može očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda, a naročito ka Kopaoniku. AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni samo na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije.