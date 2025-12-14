AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 7 sati  |  Beta
AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da budu oprezni zbog magle koja u pojedinim krajevima Srbije smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.

U saopštenju piše i da se povremeno pojačan saobraćaj može očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda, a naročito ka Kopaoniku. AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni samo na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri…

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaKopaonikBatrovciAMSS

Regioni, najnovije vesti »

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri…

Vozačima se savetuje pojačan oprez zbog magle, a evo kakvo je stanje na granicama. Oglasio se AMSS, ovo je stanje tokom večeri

Kurir pre 2 sata
Jeleni se vratili na sever Srbije posle 60 godina, ima ih više od 100, dolaze i do naselja gde su ljudi

Jeleni se vratili na sever Srbije posle 60 godina, ima ih više od 100, dolaze i do naselja gde su ljudi

Kurir pre 2 sata
AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

AMSS upozorio vozače da budu oprezni zbog magle

Danas pre 7 sati
"Boško Ničić i Saša Mirković su sve upropastili": Šta bi Zaječarci promenili u gradu da imaju tu mogućnost

"Boško Ničić i Saša Mirković su sve upropastili": Šta bi Zaječarci promenili u gradu da imaju tu mogućnost

Glas Zaječara pre 1 dan
KUD „Abrašević“ organizuje novogodišnji koncert

KUD „Abrašević“ organizuje novogodišnji koncert

Prokuplje press pre 1 dan