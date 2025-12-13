Albanci na jugu Srbije: Brisanje sa adresa stanovanja, nepriznavanje diploma i govor mržnje

Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi suočavaju se i dalje sa pasivizacijom adresa i kršenjem osnovnih ljudskih prava. Kakav je njihov položaj? I kakv im je odnos prema državi Srbiji?

Pasivizacija adresa, nepoštovanje zakonskih odredbi o jeziku i obrazovanju, neravnopravna zastupljenost u javnim institucijama i govor mržnje samo su neki od problema sa kojima se suočava albanska zajednica u Srbiji. Pasivizacija adresa je postupak kojim Ministarstvo unturašnjih poslova (MUP) sa adrese briše prebivalište građaninu kada utvrdi da ne živi na njoj. Posledice su gubitak prava na ličnu kartu, zdrastvenu knjižicu i glasanje. Sa time se suočavaju Albanci