Albanci na jugu Srbije: Brisanje sa adresa stanovanja, nepriznavanje diploma i govor mržnje

Vreme pre 8 minuta
Albanci na jugu Srbije: Brisanje sa adresa stanovanja, nepriznavanje diploma i govor mržnje

Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi suočavaju se i dalje sa pasivizacijom adresa i kršenjem osnovnih ljudskih prava. Kakav je njihov položaj? I kakv im je odnos prema državi Srbiji?

Pasivizacija adresa, nepoštovanje zakonskih odredbi o jeziku i obrazovanju, neravnopravna zastupljenost u javnim institucijama i govor mržnje samo su neki od problema sa kojima se suočava albanska zajednica u Srbiji. Pasivizacija adresa je postupak kojim Ministarstvo unturašnjih poslova (MUP) sa adrese briše prebivalište građaninu kada utvrdi da ne živi na njoj. Posledice su gubitak prava na ličnu kartu, zdrastvenu knjižicu i glasanje. Sa time se suočavaju Albanci
Otvori na vreme.com

Pročitajte još

Teolog kome preti isključenje iz SPC: Pahomije mi je davao stipendiju u kešu, a na sudu tvrdi da me 22 godine nije video

Teolog kome preti isključenje iz SPC: Pahomije mi je davao stipendiju u kešu, a na sudu tvrdi da me 22 godine nije video

Bujanovačke pre 20 sati
Povećanje minimalca: Poslodavci rešenje vide u poskupljenjima i otkazima

Povećanje minimalca: Poslodavci rešenje vide u poskupljenjima i otkazima

Bujanovačke pre 21 sat
Dačić i direktorka Evropola: Srbija ključni partner u borbi protiv kriminala

Dačić i direktorka Evropola: Srbija ključni partner u borbi protiv kriminala

Serbian News Media pre 2 dana
Dačić sa direktorkom Evropola o planovima za buduću saradnju

Dačić sa direktorkom Evropola o planovima za buduću saradnju

RTS pre 2 dana
Dačić u Briselu na globalnoj konferenciji o suzbijanju krijumčarenja migranata: Sastao se sa direktorkom Evropola

Dačić u Briselu na globalnoj konferenciji o suzbijanju krijumčarenja migranata: Sastao se sa direktorkom Evropola

Euronews pre 2 dana
Dačić u Briselu: Srbija ključni partner Evropola u borbi protiv terorizma i krijumčarenja migranata

Dačić u Briselu: Srbija ključni partner Evropola u borbi protiv terorizma i krijumčarenja migranata

Telegraf pre 2 dana
Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Brnabić: Najveći uspeh 2025. što zahvaljujući mudroj politici Vučića nije došlo do sukoba

Glas Zaječara pre 4 dana

Ključne reči

BujanovacPreševoMedveđaMUP

Politika, najnovije vesti »

Papreno šišanje: Šta je poskupelo, a šta pojeftinilo za godinu dana

Papreno šišanje: Šta je poskupelo, a šta pojeftinilo za godinu dana

Vreme pre 18 minuta
Albanci na jugu Srbije: Brisanje sa adresa stanovanja, nepriznavanje diploma i govor mržnje

Albanci na jugu Srbije: Brisanje sa adresa stanovanja, nepriznavanje diploma i govor mržnje

Vreme pre 8 minuta
"Nalaktio se, rakiju zavatio, SAD mi reci šta sam ti rekao": Vučić objavio snimak kako ispituje Drobnjaka: "Molim te k'o…

"Nalaktio se, rakiju zavatio, SAD mi reci šta sam ti rekao": Vučić objavio snimak kako ispituje Drobnjaka: "Molim te k'o Boga!" (video)

Blic pre 5 sati
Željni smo slobode više nego hleba

Željni smo slobode više nego hleba

Radar pre 6 sati
Vula Ceci: Budućnost Srbije je u EU, ali mi više Vučiću ne verujemo

Vula Ceci: Budućnost Srbije je u EU, ali mi više Vučiću ne verujemo

Danas pre 7 sati