Jedan mladić oslobođen, drugi zadržan u pritvoru nakon incidenta na festivalu u Severnoj Mitrovici

Dva mladića srpske nacionalnosti privedena su danas popodne u Severnoj Mitrovici tokom održavanja festivala „Mitrovica International Jazz Days“.

Kako je za KoSSev potvrdio zamenik komandira Kosovske policije za region sever Veton Eljšani, jedan od njih je pušten nakon što mu je izrečena novčana kazna zbog verbalnog napada, dok je drugi zadržan do 48 sati zbog pretnji. Radi se o B.D. rođenom 2001. godine, kome je određeno zadržavanje do 48 sati zbog navodne pretnje, dok je D.M. iz 1992. godine, koji je pušten, navodno dobacivao ili pretio gradonačelniku Severne Mitrovice Erdenu Atiću, prenosi KoSSev. Eljšani