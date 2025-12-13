Željni smo slobode više nego hleba

Umesto da traže nešto prizemno, studenti sada prvi put kažu, ma pusti stipendije, daj pravdu, a ne primitivizam i korupciju. Predsednik je svu vlast prigrabio za sebe, dok kamarila oko njega već razmišlja o novim opcijama, jer su svesni da njegovi birači prirodno odlaze, a ovi drugi dolaze

Pripadnici Službe državne bezbednosti 11. decembra pre svitanja upali su u stan i nakon pretresa priveli profesora Miodraga Zeca i njegove kolege Jovana B. Dušanića i Ljubomira Zolotića. To bi i danas bila udarna vest, kao što je bila i 11. decembra 1985, kada je režim profesore Ekonomskog fakulteta u Banjaluci optužio da podrivaju vlast. Četiri decenije kasnije, uz slično obrazloženje, aktuelni režim hapsi uglavnom studente. „Svojevrsna ironija je da su nas za