RHMZ upozorava: U utorak stiže olujna košava, evo koji delovi zemlje će biti na udaru

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak biti vetrovito, svežije, promenljivo oblačno ponegde sa kišom, posebno na severu, istoku i centralnim delovima zemlje, saopštio je Repubički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak i olujni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima orkanske jačine. Najniža temperatura kretaće se od pet do do 11 stepeni, a najviša od 13 do 18...