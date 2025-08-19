Preobraženje Gospodnje – praznik promene koji nagoveštava jesen

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
Preobraženje Gospodnje – praznik promene koji nagoveštava jesen

Danas se obežava Preobraženje Gospodnje, jedan od osam najvećih Hristovih praznika.

Narodno predanje kaže da od ovog dana počinju da se menjaju gora i voda, nagoveštavajući skori dolazak jeseni. Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je najavljeno stradanje i slava sina božijeg. Jednoga dana, treće godine propovedi na zemlji, Isus na molitvu povede apostole Petra, Jakova i Jovana na goru Tavor, piše RTS.rs. Dok se molio, njegovo lice se izmeni i zasija kao sunce, a odeća postade sjajna i bela kao sneg, kaže Biblija.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Preobraženje Gospodnje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Preobraženje Gospodnje

RTV pre 2 minuta
Danas je Preobraženje Gospodnje: Veruje se da je ovo poslednji dan za kupanje u rekama

Danas je Preobraženje Gospodnje: Veruje se da je ovo poslednji dan za kupanje u rekama

Zrenjaninski pre 22 minuta
Pravoslavni vernici danas slave Preobraženje – praznik svetlosti i promene

Pravoslavni vernici danas slave Preobraženje – praznik svetlosti i promene

Glas Zapadne Srbije pre 17 minuta
Šta narod kaže o Preobraženju: Da li će vas spavanje ili suze na ovaj dan pratiti cele godine

Šta narod kaže o Preobraženju: Da li će vas spavanje ili suze na ovaj dan pratiti cele godine

Telegraf pre 22 minuta
Preobraženje - Od danas se menja vreme, a evo zašto danas ne valja da se drema niti ide u kafanu

Preobraženje - Od danas se menja vreme, a evo zašto danas ne valja da se drema niti ide u kafanu

InfoKG pre 1 sat
Preobraženje, dan kada se ne spava preko dana i ne sedi u kafani

Preobraženje, dan kada se ne spava preko dana i ne sedi u kafani

Bujanovačke pre 57 minuta
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SLAVI PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SLAVI PREOBRAŽENJE GOSPODNJE

Pirotske vesti pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBiblijaSneg

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 2 minuta
Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 32 minuta
Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 37 minuta
Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 8 minuta
Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Beta pre 13 minuta