Preobraženje Gospodnje – praznik promene koji nagoveštava jesen

Danas se obežava Preobraženje Gospodnje, jedan od osam najvećih Hristovih praznika.

Narodno predanje kaže da od ovog dana počinju da se menjaju gora i voda, nagoveštavajući skori dolazak jeseni. Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je najavljeno stradanje i slava sina božijeg. Jednoga dana, treće godine propovedi na zemlji, Isus na molitvu povede apostole Petra, Jakova i Jovana na goru Tavor, piše RTS.rs. Dok se molio, njegovo lice se izmeni i zasija kao sunce, a odeća postade sjajna i bela kao sneg, kaže Biblija.