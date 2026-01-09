Tokom noći 14 ekipa nastaviće čišćenje snega u Mionici: Komunalna inspekcija izrekla zabranu kretanja kroz park

Na raspolaganju je besplatan broj informativnog centra za sva pitanja i potrebne informacije.

Građanima se preporučuje oprez zbog težine snega i mogućih lomljenja grana, posebno u blizini drveća. Tokom noći 14 ekipa mioničke zimske službe nastaviće zajedno sa građanima čišćenje snega kako bi svi putni pravci bili prohodni, a skoro svi kvarovi na elektromreži su uspešno sanirani, saopštila je večeras opština Mionica. Kako se navodi u saopštenju, na terenu je angažovana mehanizacija, traktori, skipovi i kamioni, a prema izveštaju zimske službe, čišćenje se