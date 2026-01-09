Tokom noći 14 ekipa nastaviće čišćenje snega u Mionici: Komunalna inspekcija izrekla zabranu kretanja kroz park

Blic pre 6 sati
Tokom noći 14 ekipa nastaviće čišćenje snega u Mionici: Komunalna inspekcija izrekla zabranu kretanja kroz park

Na raspolaganju je besplatan broj informativnog centra za sva pitanja i potrebne informacije.

Građanima se preporučuje oprez zbog težine snega i mogućih lomljenja grana, posebno u blizini drveća. Tokom noći 14 ekipa mioničke zimske službe nastaviće zajedno sa građanima čišćenje snega kako bi svi putni pravci bili prohodni, a skoro svi kvarovi na elektromreži su uspešno sanirani, saopštila je večeras opština Mionica. Kako se navodi u saopštenju, na terenu je angažovana mehanizacija, traktori, skipovi i kamioni, a prema izveštaju zimske službe, čišćenje se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Valjevska posla pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegMionica

Društvo, najnovije vesti »

Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Mionička zimska služba i noćas na terenu, skoro svi kvarovi na elektro mreži rešeni

Valjevska posla pre 12 minuta
Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Danas pre 2 sata
Kamion udario pešaka: Išao kolovozom jer trotoar nije očišćen od snega

Kamion udario pešaka: Išao kolovozom jer trotoar nije očišćen od snega

Danas pre 2 sata
Na sahrani u Solt Lejk Sitiju svađa, pa razmena vatre ožalošćenih, a naoružanih

Na sahrani u Solt Lejk Sitiju svađa, pa razmena vatre ožalošćenih, a naoružanih

Beta pre 3 sata
Vremeplov: Rođen Stevan Stojanović Mokranjac

Vremeplov: Rođen Stevan Stojanović Mokranjac

RTV pre 3 sata