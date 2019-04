Brnabić: Nemam velika očekivanja od sastanka u Berlinu

Ona je za praznično izdanje Blica rekla da će predstavnici Srbije i na tom skupu poslati poruku da su spremni na nastavak dijaloga sa Prištinom odmah po ukidanju uvoznih taksi od 100 odsto. "Verujem da će biti pritisaka, ali to je sve sastavni deo politike. Srbija je danas drugačija zemlja nego pre sedam godina i to naši partneri znaju. Verujem da ćemo imati dobar dijalog u Berlinu, a da li će biti nekih konkretnih rezultata, to ne znam",...