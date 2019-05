Meloun: Izvinio sam se Nikoli u svlačionici

Kakav je to samo meč bio između Portlanda i Denvera, igrala su se četiri produžetka. Nikola Jokić je na parketu proveo 65 minuta čime se upisao u istoriju NBA lige. Niko nije odigrao više mečeva od Jokića u plej-ofu od 1953. godine. Naravno, sve je to bio povod da američki novinari pitaju Jokića o više od sat vremena igre u plej-of utakmici. "Da budem iskren, u tim trenucima uopšte ni ne razmišljate o tome. To vam ne znači mnogo jer vi...