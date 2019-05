Brejk Denvera i tripl-dabl Jokića za pohvale Medžika Džonsona (video)

Spektakularan igrač, fenomenalan, toliko dobar da je privukao pažnju i Medžika Džonsona. To je naš Nikola Jokić. Denver ne mora da brine kada njega ima u svojim redovima, pa su Nagetsi stigli do 2:2 u seriji protiv Portlanda tako što su slavili u gostima sa 116:112 i vratili brejk. Nikola Jokić je stigao do novog tripl-dabla. Neko bi rekao - standardno. Ali, to što Jokić radi cele ove sezone je nešto izvanredno. Nikola je igrao 38 i po minuta...