Fabrici: Nadamo se da će se Beograd i Priština vratiti za pregovarački sto

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici izavio je danas da se EU nada da će se Beograd i Priština vratiti za pregovarački sto i obnoviti dijalog što pre.Fabrici je za N1 rekao da je stav EU jasan da jednostrane takse Prištine na robu iz Srbije moraju da budu ukinute."EU moderira u dijalogu Beograda i Prištine već nekoliko godina. Mi se nadamo da će se dve strane vratiti za pregovarački sto i obnoviti dijalog i to što pre. Mi smo spremni da odmah nastavimo s dijalogom o normalizaciji odnosa dve strane", rekao je Fabrici.Prema njegovim rečima, nedavni samit u Berlinu bio je veoma koristan, i na njemu je bilo o celom regionu, ne samo o odnosima Beograda i Prištine."Naš rad je kontinuiran, Federika Mogerini će sutra biti u Tirani, sledi samit Bbrdo-Brioni, biće tu još sastanaka, naš rad je stalan, kako bi se proces dijaloga obnovio i krenulo ka normalizaciji odnosa", rekao je Fabrici.On je dodao da su unilateralne takse Prištine ono što trenutno otežava ponovo pokretanje dijaloga, a da je strav EU jasan - one moraju da se ukinu."Međutim, za dijalog je potreban širi aspekt, da se obe strane ponovo obavežu, jer nema alternative dijalogu", kazao je Fabrici.Govoreći o stanju medijskih sloboda u Srbiji, Fabrici je naveo da je to oblast u kojoj "Srbija mora da radi bolje" i dodao da je taj segment vladavine prava od suštinske važnosti za EU."Pre nekoliko dana, na Svetski dan slobode medija mi smo zajedno širom sveta rekli koliko je važna ta sloboda. To je oblast u kojoj Srbija mora da radi bolje, da se unapredi. Pozdravljam pozitivne elemente u vidu medijske strategije, koja je završena u januaru", rekao je Fabrici.On je dodao da želi da medijska strategija bude usvojena i da se realizuje, a svoje ocene će dati u sledećem izveštaju krajem proleća.Fabrici je najavio niz drugih događaja povodom Dana Evrope, poput koncerta hora i orkestra "Muzika nade" 9. maja u Kombank areni.Fabrici je najavio i manifestaciju "Grad Evrope", koja će biti održana u subotu, 11. maja od 11 do 17 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.Predviđene su tri zone sa sadržajima. Jednu će činiti štandovi zemalja Unije, na kojima će posetioci moći da se upoznaju sa zanimljivostima vezanim za njihovu kulturu, kuhinju, istoriju i saradnju sa Srbijom. Biće postavljena i bina sa muzikom i scenskim nastupima.