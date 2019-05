Fabrici: Stav EU je jasan, prištinske takse moraju da budu ukinute

On je rekao da se nada da će "stvari ići napred", i istakao da je potreban širi aspekt, a to je da se "obe strane obavežu", jer nema alternative dijalogu. - Stav EU je jasan, a to je da unilateralno nametnute tarife prištinske strane trenutno otežavaju dijalog i moraju da budu ukinute - rekao je Fabrici za N1. Kako je kazao, "EU moderira dijalog i potpomaže". - Mi se nadamo obnovi dijaloga što pre. Spremni smo da nastavimo ka...