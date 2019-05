Vučić: Priča o ujedinjenu Prištine i Tirane gora od otvaranja Pandorine kutije

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Tirani, posle sastanka sa šeficom diplomatije EU Federikom Mogerini, da je sa njom imao neku vrstu analize onoga što se dešavalo na samitu u Berlinu kao i događaja iz prethodnih dana.Vučić je izrazio zabrinutost zbog čudnih dešavanja između Tirane i Prištine, javila je sinoć Radio televizija Srbije (RTS)."Кad date jednom narodu, drugom po veličini na Balkanu iza srpskog (Albanci), da govori o ujedinjenju, to nije otvaranje Pandorine kutije nego nešto mnogo opasnije", izjavio je Vučić.Ukazao je da priča o mini-šengenu između Prištine i Tirane nije moguća i da je reč o sumanutoj priči."To pokazuje da se sve vreme pozivaju na Evropu koristeći je kao pokriće a u Evropi takvo pravilo ne postoji", rekao je Vučić.Naveo je da od samita u Sofiji (maja prošle godine), Albanci ne osećaju istu vrstu podrške od evropskih zvaničnika kakvu su osećali ranije i da to kod njih stvara sve veću nervozu a Beogradu pravi probleme."To za nas nije laka pozicija", naveo je Vučić i dodao da će danas sresti Iljira Metu i Hašima Tačija i kratko s njima razgovarati. Vučić je istakao da se plaši da neće uspeti da im objasni koliko su njihovi potezi loši jer ne žele da čuju ni one koji su za njih važniji i prihvatljiviji kao što su to evropski predstavnici.Кako je istakao, da je on govorio o srpskom nacionalnom ujedinjenju, istog trnutka bi reagovale strane službe i organi Evropske unije kao i minimum 10 ili 15 ministara zemalja članica.Naveo je da su Albanci uspeli svakodnevnim ponavljanjem, kao i sa taksama, da to postane normalno i da niko ne reaguje na to.Poručio je da je rekao i potpredsedniku italijanske vlade Mateu Salviniju i Federiki Mogerini da niko ne treba da pomisli da računa da će ukidanje taksi biti poklon Srbiji, kako je naveo, zbog toga je izgubljeno 250-300 miliona evra.Vučić je istakao da ljudi moraju da znaju da Albanci imaju snažna leđa u zapadnom svetu, ističući novac koji se izdvaja za lobiranje."Kada imate posla s takvim ljudima, mislim da naš posao nije lak, ali mi u krajnjoj liniji dobrom politikom i politikom normalnosti jedino možemo da sačuvamo svoje interese", rekao je Vučić, javila je sinoć RTS.