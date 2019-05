Uhapšeni predsednik i rukovodstvo opštine Požega

Uhapšeni su Milan Božić, predsednik opštine, Zorica Mitrović, predsednica SO, i Velimir Maksić, načelnik Opštinske uprave Požega, kao i Milinko Mitrović, muž Zorice Mitrović. U požeškoj i užičkoj policiji kažu da oni nisu obavili hapšenje, već da je to obavila posebna jedinica MUP-a i to po nalogu Tužilaštva za suzbijanje...