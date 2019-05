U Srbiji sutra oblačno i svežije sa kišom

Jutarnja temperatura od osam do 13, najviša dnevna od 10 na zapadu i severozapadu do 19 na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu oblačno i svežije, povremeno sa kišom uz umeren zapadni i severozapadni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja, oko 12 stepeni. U Srbiji do petka umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od subote promenljivo i toplije, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena i...