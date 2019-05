Doneta odluka o ujedinjenju demokrata

Beta pre 3 sata

Proces ujedinjenja Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Zajedno za Srbiju u jedinstvenu DS počeo je danas na skupu u Beogradu na kom je prihvaćena Deklaracija o zajedničkoj borbi za evropske vrednosti, ulazak Srbije u EU, poštovanje ljudskih prava i vraćanje otete slobode.Skup je počeo intoniranjem himne "Bože pravde", a potom "Ode radosti", himne Evrope."Polazeći od činjenice da je demokratija u Srbiji ozbiljno ugrožena autoritarnom vlašću i da su sve demokratske institucije u Srbiji uništene ili obezvređene i svesni činjenice da je neophodno ujedinjenje demokratskih snaga na jasnoj ideološkoj i programskoj platformi koje će se suprotstaviti uništenju demokratske perspektive Srbije; Mi pripadnici DS, SDS i ZzS koji imamo srodna politička opredeljenja i programske ciljeve donosim odluku da se ujedinimo u Demokratsku stranku", navedeno je u Deklaraciji za koji su prisutni glasali podizanjem zastavica sa natpisom "Demokrate ujedinjeno".U deklaraciji je navedeno da je njihov zajednički cilj borba za evropske vrednosti i ulazak u EU, za poštovanje ljudskih prava, za slobodu medija i poštene izbore, za podelu vlasti i vladavinu prava u kojoj će sudstvo biti nezavisno i u kojoj će Ustav i zakoni bezuslovno poštovati, za parlament koji će biti najviše zakonodavno telo, središte demokratske debate, ali i kontrolor izvršne vlasti koja neće izlaziti iz svojih ustavnih i zakonskih okvira.Navodi se i da će se zajedno boriti za uređen privredni ambijent koji počiva na socijalnoj pravdi i u kojem će biti omogućen slobodan rad sindikata uz stalni dijalog i međusobno uvažavanje poslodavaca i radnika, za ravoj dobrosusedskih odnosa i trajnog mira u regionu kao i za budućnost Srbije u kojoj će svi građani imati jednake šanse i jednak status pred zakonom, bez obzira na njihovu nacionalnost, veroispovest ili političko opredeljenje.Predsednik DS Zoran Lutovac kazao je da se ujedinjuju jer su odgovorni i racionalni ljudi i jer je potrebna jaka politička organizacija koja će se zalagati za suštinske promene u Srbiji i boriti da evropske vrednosti budu uključene u svakodnevni život, a ne da budu tek slovo na papiru."Zato nam je potrebna snažna Demokratska stranka", istakao je Lutovac.On je kazao da odluka okupljenih treba da bude borba protiv laži i tiranije, borba za slobodu i demokratiju i borba za one koji ne mogu da se bore za sebe."To dugujemo onima koji su se borili, a nisu više sa nama. To dugujemo i svojoj deci. Znamo da ta borba neće biti ni laka ni kratka. Zato smo se danas okupili ovde da ostavimo po strani sve sitne razlike i lične razmirice koje su nas delile. Samo zajedničkim snagama i objedinjenih resursa i ulažući zajednički energiju ka istom cilju možemo imati nadu u uspeh", rekao je Lutovac.On je kazao da je potrebno najveće moguće okupljanje zajedničkih opozicionih snaga, koje će osloboditi medije i obezbediti fer izbore i potom formiranje prelazne vlade, ali da je potrebno i stvaranje jake političke organizacije koja će se zalagati za ideje moderne socijaldemokratije.Predsednik Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović rekao je da od danas Zajedno za Srbiju, Demokratska stranka i Socijaldemokratska stranka počinju jedan novi, zajednički život."Naš cilj je da se ujedinimo i da budemo Demokratska stranka. Jedna velika, snažna Demokratska stranka koja će tražiti i dobiti mandat od građana Srbije da sprovede preobražaj naše države u modernu i jaku zemlju. Zemlju u kojoj će ljudi dobro da žive", rekao je Zelenović propraćen aplauzom.On je kazao da je DS menjala Srbiju, doprinosila da Srbija bude bolja i modernija i da to može opet učiniti.Zelenović je potom napomenuo da je odluka Skupštine Demokratske stranke, iz februara 2000-te da Zoran Đinđić ostane predsednik stranke dovela je Srbiju do 5. oktobra, a da je odluka da Boris Tadić dođe na čelo Demokratske stranke dovela do najvećih izbornih pobeda i uvela u epohu najpristojnije vladavine koju je Srbija imala u protekla dva veka."Ono što hoću da kažem jeste da je sve u našim rukama. I to želim da podelim sa vama i da vam prenesem poruku da mi možemo ponovo da promenimo Srbiju", istakao je Zelenović.On je kazao da je ključna stvar da pronađu nove političke prvake u celoj Srbiji, od Vranja do Subotice i da otvore vrata novim, sposobnim i hrabrim ljudima koji će povesti građane u svojim gradovima i opštinama u borbu za normalan život.On je kazao i da demokrate kreću u veliku kampanju, koja treba da napravi mrežu od 50.000 volontera, sranačkih aktivista u celoj zemlji koja će omogućuti održavanje poštenih izbora i sprečiti krađu glasova."Ovako ćemo odbraniti normalnost u Srbiji. Sve je u našim rukama i ja verujem da ćemo, zajedno, uraditi ovaj veliki posao", rekao je Zelenović.On je kazao da je potrebno formulisati jasan ekonomski plan uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole, zavesti red u administraciji, uspostaviti normalan rad institucije izdvajati više za kulturu i obrazovanje.Zelenović je kazao da u ostvarivanju tih ciljeva kao odlučujuće važnog saveznika vidi EU i istakao da je zato proces pridruživanja EU važan za Srbiju i da je to cilj u koji veruje.Zelenović se osvrnuo i na proteste i odluke o tome da se ne učestvuje na izborima, ukoliko nisu fer, kao i odluke o bojkotu republičkog i lokalnih parlamenata dok ne budu stvoreni uslovi za normalan rad tih institucija, napominjući da su to teške odluke ali neophodne.Kao teške i neophodne odluke on je naveo i političke saveze sa strankama koje su veoma različite od DS odnosno formiranje Savez za Srbiju i Sporazum sa narodom."Naš protivnik je opasan i beskrupulozan, neverovatan rušilac normalnog života i spreman na sve. Pred takvom elementarnom političkom nepogodom savezništvo se mora praviti sa svakim ko je spreman da se bori za regularan život. Za slobodu. Za slobodne izbore", istakao je on.Govoreći o Kosovu on je rekao da je uveren da Srbija ne može da dođe do svog održivog stava po tom pitanju bez normalne političke atmosfere u zemlji."To što zakažete sednicu Skupštine (o Kosovu), a da niste prstom mrdnuli da promenite sramno stanje u kojem se parlamentarni život nalazi, jasan je znak da stvarni dijalog ne želite. U tom cirkusu možete samo vi sami da učestvujete", rekao je Zelenović.On je kazao da je uspešna ona politika koja uspe da spreči odlazak ljudi iz zemlje."Ko uspe da zaustavi odlazak ljudi iz Srbije i da preokrene tok migracije, preokrenuće istoriju. Ja verujem da mi, demokrate, imamo moć da svojim dobrim odlukama menjamo istoriju. To smo činili u prošlosti, a samo od nas zavisi hoćemo li to činiti i u budućnosti. Činjenica što u to verujem razlog je zbog kojeg sam danas tu", rekao je Zelenović.Aleksandar Ivanović iz Socijaldemokratske stranke rekao je da to što su danas svi zajedno pokazuje da su spremni da prevaziđu razlike i odgovore na izazove.On je kazao da te razlike demokrate čine drugačijim od većine stranaka u Srbiji, a da su neprihvatanju razlika sklone stranke vladajućeg režima."To jednoumlje je nešto što pravi veliku razliku između njih i nas", rekao je Ivanović.On je naveo da su vrednosti demokrata suprotne jednoumlju ističući da su oni stranka levog centra i socijaldemokratije koja se zalaže za pluralizam i nezavisne i jake institucije."Ubeđan sam da imamo šansu da donesemo promenu Srbiji koja joj je preko potrebna", istakao je Ivanović.On je pokazao fotografiju pretučenog odbornika DS-a i jednog od organizatora protesta "Jedan od pet miliona" u Knjaževcu Dalibora Stanojević navodeći da je to način na koji "režim Aleksandra Vučiča komunicira"."Ovo je njegova krvava, razbijena glava i krvava košulja. Ovo je način kako Vučićev režim komunicira, način na koji vodi dijalog sa građanima, ovo je način kako oni vide komunikaciju u demokratskom sistemu između vlasti i opozicije. Jedan od razloga zašto se mi danas ovde udružujemo je - neko mora ovom ludilu da stane na put", istakao je Ivanović.Skupu su u Kombank dvorani kao gosti prisustvovali i predstavnici opozicionih stranaka - Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana, Stranke moderne Srbije, Građanskog demokratskog foruma, Dveri i sindikata "Sloga".