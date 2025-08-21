Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra
Blic pre 26 minuta
Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku održaće se 18. ili alternativno 25. oktobra - odlučeno je to pre nekoliko trenutaka na sastanku vladajuće koalicije.
Datum će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sednici Narodne skupštine Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u. Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, pre svega, a potom i Veće naroda, te Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa. (ATV)