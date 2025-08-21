Pristalice SNS u više gradova Srbije: Na skupu protiv blokada naprednjaci blokirali ulice u Leskovcu, policija legitimisala građane zbog pištaljki

Danas pre 4 sati  |  Beta
Pristalice SNS u više gradova Srbije: Na skupu protiv blokada naprednjaci blokirali ulice u Leskovcu, policija legitimisala…

Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se večeras u više gradova Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je da je na skupu „građana koji se protive blokadama“ u 49 mesta u Srbiji bilo 33.000 ljudi. 22.08 Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je na skupu „građana koji se protive blokadama“ u 49 mesta u Srbiji bilo 33.000 ljudi. Dodao je da je naviše okupljenih bilo u Pančevu 4.650 ljudi, da je sve proteklo mirno i bez incidenata i da nije bilo povređenih. „Odavno nije bilo dana u
Blic pre 6 sati
Danas pre 6 sati
