Pristalice SNS u više gradova Srbije: Na skupu protiv blokada naprednjaci blokirali ulice u Leskovcu, policija legitimisala građane zbog pištaljki

Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se večeras u više gradova Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je da je na skupu „građana koji se protive blokadama“ u 49 mesta u Srbiji bilo 33.000 ljudi. 22.08 Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je na skupu „građana koji se protive blokadama“ u 49 mesta u Srbiji bilo 33.000 ljudi. Dodao je da je naviše okupljenih bilo u Pančevu 4.650 ljudi, da je sve proteklo mirno i bez incidenata i da nije bilo povređenih. „Odavno nije bilo dana u