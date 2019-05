Tereza Mej podnosi ostavku

Vesti online pre 2 sata | Vestionline, sputniknews.com

Premijerka Velike Britanije Tereza Mej najavila je da će podneti ostavku.

Mejova je izjavila da će otići sa mesta lidera Konzervativne partije 7. juna. Na ovaj potez su je primorali članove njene stranke, uključujući i članove vlade, nezadovoljni obnovljenim sporazumom sa Evropskom unijom o "Bregzitu" koji je Mejova predstavila. WATCH: The moment a tearful Theresa May resigns. MORE: https://t.co/3gFUMO1VII pic.twitter.com/eyDd0ySneF — RT UK (@RTUKnews) 24. мај 2019. ​To znači da Mejova treba da napusti i mesto