TUČA U NOVOM PAZARU U KOJOJ JE BILO POVREĐENIH (uznemirujući video)

IndeksOnline pre 45 minuta

Novi Pazar – Na gradskom šetalištu u ulici 28. novmebra, u Novom Pazaru, došlo je do tuče više lica u kojoj je hladnim oružijem povređeno jedan mladić, a naš portal došao je do ekskluzivnog snimka ovog događaja. Nakon kraće svađe, došlo je do tuče a jedan od učesnika upotrebio je nož i tom prilikom naneo povrede muškarcu, nakon čega su svi pobegli sa lica mesta, dok je povređeni ostao nepomično da leži. Vozilo hitne službe je odmah stiglo na