Jovanović: Treba nam mir, ne teritorija

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović poručio je danas predsedniku Srbije da u reševanju kosovskog problema „bude ono što svi drugi nisu bili, uz sva ograničenja i sve greške“, jer nam je potreban mir, a ne teritorija.

Mi više nemamo vremena, morate da nastavite pregovore, poručio je Jovanović na sednici Skupštine, i konstatovao da je Vučić kao predsednik u svojim pokušajima pronalaženja rešenja za Kosovo „potpuno sam sa sobom“. Voleo bih da u crkvi možete da nađete nešto što bi uvelo mir u ovaj naš podivljali narod, ali nema takvih. Voleo bih da to nađete i u Akademiji (nauka), gde ima hrabrih ljudi, ali ni tamo to nećete naći, napomenuo je on. Jovanović je