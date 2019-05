"Nemarna plovidba": Uhapšen kapetan luksuznog broda koji je izazvao nesreću na Dunavu

Blic pre 1 sat | Srna

Mađarska policija saopštila je večeras da je uhapsila kapetana luksuznog broda koji je učestvovao u nesreći na Dunavu u Budimpešti u kojoj je poginulo najmanje sedam turista iz Južne Koreje.

Kapetan je državljanin Ukrajine star 64 godine, identifikovan kao C. Juri iz Odese. U saopštenju se navodi da je on uhapšen zbog nemarnog ponašanja u saobraćaju na vodi koje je dovelo do velikog broja žrtava. Zvaničnici su saopštili da je malo nade da ima preživelih među 22 nestale osobe posle sinoćneg potonuća broda "Mermejd" posle sudara sa većim luksuznim brodom. "Ne bih rekao da nema nade, ali postoji minimalna šansa da ćemo pronaći