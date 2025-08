"On je slomljen mentalno, emocionalno": Potresne reči oslobođenog taoca o prijatelju zarobljenim u Hamasovim tunelima: "Samo ljuštura Davida kog sam poznavao"

Oslobođeni izraelski talac Tal Šoham, koji je bio zarobljen zajedno sa Evjatarom Davidom i Gajom Gilboa-Dalalom pre nego što ga je Hamas pustio u februaru, potvrdio je da prepoznaje tunel u Pojasu Gaze u kojem je snimljen Evjatar David u propagandnom materijalu koji je pre dva dana objavila palestinska militantna grupa.

"To je tačno isti tunel u kojem smo bili držani Omer Venkert, Evjatar, Gaj i ja", rekao je Šoham za Kanal 12, prenosi Tajms of Izrael. Prema njegovim rečima bio je "šokiran do dubine duše" kada je video u kakvom je stanju Evjatar sada, prikazan na snimku Hamasa. "On je slomljen mentalno, emocionalno. Ne mogu da vidim ni trunku radosti života da je uspeo da zadrži u očima. Zaista, samo ljuštura Evjatara kog sam poznavao", rekao je Šoham. Na pitanje šta snimak Hamasa