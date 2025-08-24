Tragedija u poznatom letovalištu: Šest učenika se udavilo

Prema poslednjim informacijama najmanje šestoro učenika se udavilo, dok je 24 povređeno povređena tokom školskog izleta na popularnoj egipatskoj plaži.

Tragedija se dogodila u Aleksandriji, drugom po veličini gradu u Egiptu, a hitna pomoć je požurila, na lice mesta, nakon prijave o nesreći i da se učenici bore za život u vodi, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja u Kairu. Ipak, šestoro osoba proglašeno je mrtvima na plaži Abu Talat, popularnom turističkom odredištu, uprkos velikim naporima spasilačkih ekipa i angažovanju 16 ambulantnih vozila,. Najmanje 24 osobe su povređene, troje učenika je zbrinuto na samoj