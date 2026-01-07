Mir božji, Hristos se rodi! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista: Redakcija Blica želi vam srećan Božić

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Božić, najvažniji hrišćanski praznik Redakcija "Blic" želi vam da praznik provedete u miru i sreći sa svojim voljenima Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik, ujedno praznik rođenja spasitelja Isusa Hrista.

Redakcija Blica želi vam sreću, mir, blagostanje i lični i poslovni uspeh, kao i da najradosniji hrišćanski praznik provedete u krugu najmilijih. Pored SPC, Božić koji se po novom kalendaru proslavlja 7. januara, proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Gruzijska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski Kopti. "Mir Božji! Hristos se rodi"