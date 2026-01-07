Božić u porodici u Novom selu

RTS pre 6 sati
Božić u porodici u Novom selu

Božić je najradosniji hrišćanski praznik. Proslavlja se svečano, obiluje našim lepim običajima a vreme od nekoliko nedelja oko Božića čine najlepšim i najsvečanijim periodom u celoj kalendarskoj godini. Naša ekipa iz Kruševca posetila je jutros dom porodice Rakić u Novom selu.

Saša Nedeljković, položajnik iz Sušice, kaže: "Koliko varnica toliko sreće, koliko varnica toliko para, koliko varnica toliko u štali puno stoke, koliko varnica toliko zdravlja i muških glava. da nam godina bude plodna, da nam polja budu rodna, da se složite, obožite i umnožite. Koliko varnica, toliko ljubavi, mira i sloge, u vašem domu. daj Bože. Amin. Hristos se rodi." Familija Rakić, u Novom selu kod Kruševca, živi više od dva veka. Četiri generacije pod istim
