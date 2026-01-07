Mir Božji - Hristos se rodi

Vranje news pre 10 sati  |  Vranjenews
Mir Božji - Hristos se rodi

Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Hristovog, u sredu proslavljaju Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici u Vranju, Srbiji, kao i sve crkve koje poštuju julijanski kalendar.

Prema jevanđelju, Isus Hristos je rođen tačno u ponoć kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od istoka prema zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema. Kao datum Hristovog rođenja, 25. decembar, uveden je u četvrtom veku u vreme cara Arkadija. Taj datum se i danas poštuje s tim što se on u julijanskom kalendaru poklapa sa gregorijanskim 7. januarom, pa pravoslavne crkve koje poštuju julijansko vreme toga dana slave praznik rođenja Isusa Hrista. Redakcija
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Božićni običaji kod Srba – tradicija koja spaja porodicu

Božićni običaji kod Srba – tradicija koja spaja porodicu

RTK pre 4 sati
Mir Božiji, Hristos se rodi!

Mir Božiji, Hristos se rodi!

Jugmedia pre 5 sati
Ovo treba ispoštovati na Božić: običaji i verovanja za praznik rođenja

Ovo treba ispoštovati na Božić: običaji i verovanja za praznik rođenja

Mondo pre 6 sati
Položajnik – prvi gost koji donosi sreću u kuću

Položajnik – prvi gost koji donosi sreću u kuću

InfoKG pre 8 sati
Božić u porodici u Novom selu

Božić u porodici u Novom selu

RTS pre 7 sati
Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Po Božiću se godina poznaje: Koji običaji na najradosniji hrišćanski praznik su deo vere, a koji deo tradicije

Blic pre 11 sati
Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić!

Flynaissus pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSPC

Društvo, najnovije vesti »

Stari srpski običaj za Božić otkriva kakva će biti zima! Milan je jedan od retkih koji zna da "gleda" u plećku, a evo šta mu…

Stari srpski običaj za Božić otkriva kakva će biti zima! Milan je jedan od retkih koji zna da "gleda" u plećku, a evo šta mu je rekla

Blic pre 1 sat
Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Blic pre 1 sat
Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Danas pre 2 sata
Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Blic pre 2 sata
Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim…

Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim aktivnostima" (foto)

Blic pre 2 sata