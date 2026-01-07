Mir Božji - Hristos se rodi

Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Hristovog, u sredu proslavljaju Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici u Vranju, Srbiji, kao i sve crkve koje poštuju julijanski kalendar.

Prema jevanđelju, Isus Hristos je rođen tačno u ponoć kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od istoka prema zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema. Kao datum Hristovog rođenja, 25. decembar, uveden je u četvrtom veku u vreme cara Arkadija. Taj datum se i danas poštuje s tim što se on u julijanskom kalendaru poklapa sa gregorijanskim 7. januarom, pa pravoslavne crkve koje poštuju julijansko vreme toga dana slave praznik rođenja Isusa Hrista. Redakcija